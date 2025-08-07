جميع ضحاياها عراقيون.. الداخلية السورية تعلن تفكيك خلية إرهابية في ريف إدلب

شفق نيوز- دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس، تفكيك "خلية إرهابية" تتبع لتنظيم داعش متورطة بتنفيذ عدة عمليات اغتيال في ريف محافظة إدلب.

ونقلت الداخلية السورية عبر قناتها على "تلغرام" عن قائد الأمن الداخلي في إدلب العميد غسان محمد باكير قوله: نفّذت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية أمنية نوعية استهدفت خلية إرهابية تتبع لتنظيم داعش في منطقة حارم.

وأضاف العميد باكير بحسب ما نقلته الوكالة السورية للأنباء "سانا": أسفرت العملية عن تفكيك الخلية الإرهابية بالكامل، حيث تبيّن تورط عناصرها في تنفيذ عدة عمليات اغتيال، استهدفت ثلاثة أشخاص في مدينة سلقين، وآخر في مدينة عزمارين بريف إدلب الغربي، بالإضافة إلى شخص في قرية كفتين شمال إدلب، وجميعهم من الجنسية العراقية.

وأوضح قائد الأمن الداخلي في إدلب أن وحدة المهام الخاصة تمكنت خلال العملية من ضبط مستودع أسلحة يحتوي على كميات متنوعة، شملت ستراً ناسفة، وعبوات متفجرة، وقناصات، ورشاشات خفيفة، وقذائف هاون، إلى جانب مواد متفجرة وورشة مخصصة للتصنيع والتفخيخ، مشيراً إلى مصادرة جميع المضبوطات.

هذا ونشرت الوكالة لاحقاً صوراً لعناصر الخلية مشيرة إلى أنهم متورطين في عملية اغتيال طالت خمسة أشخاص من الجنسية العراقية.