جماعة الحوثي تعلن اعتقال قيادات بارزة بتهمة التجسس للموساد والـCIA

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت قوات جماعة الحوثيين في اليمن، يوم الثلاثاء، اعتقال عدد من كوادر الجماعة وتوجيه تهم إليهم بالتخابر لصالح الموساد والـCIA الأمريكي كما نقل وسائل إعلام عن الجماعة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن "من بين المتهمين بالتجسس على جماعة الحوثي لصالح إسرائيل والولايات المتحدة، أمين المجلس السياسي للجماعة، الذي تم اعتقاله هو الآخر بعد الاشتباه في تورطه باتصالات وعلاقات مع عناصر أجنبية".

وبحسب الصحيفة العبرية، قال الحوثيون إن "العدو كلف الجواسيس بتنفيذ أنشطة استخباراتية شملت تتبع وتحديد مواقع الصواريخ والطائرات المسيّرة والقوات البحرية ومواقع عسكرية أخرى" على حد تعبيرهم.

وأضافت الصحيفة، أن "الجواسيس تلقوا تكليفات بتتبع وتحديد مواقع القيادات العسكرية والسياسية والأمنية والشخصيات الاجتماعية، وجمع معلومات عن الخبراء والمختبرات وأنظمة إطلاق الصواريخ".

ووفقًا للحوثيين، "فقد سلّم الجواسيس الموساد والـCIA إحداثيات حول أنشطة القيادة، بالإضافة إلى تنفيذ تعليمات بالتسلل وتجنيد وزرع عملاء بين صفوف الحوثيين".

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنها ليست المرة الأولى التي يزعم فيها الحوثيون القبض على جواسيس، ففي يونيو/ حزيران الماضي، ادعى الحوثيون اكتشاف شبكة استخبارات مرتبطة بالموساد وأجهزة الاستخبارات الأمريكية.

وادعت الجماعة وفقاً للصحيفة أيضاً، "امتلاك أدلة كثيرة، ونحن نتحدث عن عشرات، وربما مئات، من العناصر التابعة لمنظمات ومؤسسات مختلفة يشاركون في هذه الشبكة الاستخباراتية" وفق قولهم.

ونقلت الصحيفة عن زعيم الحوثيين، قوله إن "الشبكة تعمل في البلاد منذ عام 2015، وتقوم بجمع معلومات، وتعمل أيضًا للتأثير على اقتصاد البلاد".

وأفادت تقارير بأن الشبكة نجحت في التأثير على صناع القرار واختراق آليات الدولة، كما "زودت الشبكة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية بمعلومات عسكرية لإضعاف القوات الحوثية والتأثير على قدراتها القتالية".

وكان الحوثيون نشروا قبل عدة أشهر، مقاطع فيديو تُظهر "الجواسيس" الذين تم ضبطهم وهم يتحدثون أمام الكاميرا.

ويستعد الحوثيون لاحتمال اندلاع انتفاضة شعبية ضدهم، حيث وجّهت أجهزة الاستخبارات الحوثية رسائل إلى سكان المناطق المختلفة تؤكد اختراق أجهزة الاتصال والتواصل الاجتماعي في البلاد، وأوعزت بتوخي الحذر إزاء إمكانية السقوط في براثن جهات معادية.