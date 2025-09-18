جلسة أممية حول سوريا.. دعوات لإلغاء العقوبات ووقف الاعتداءات الإسرائيلية

شفق نيوز- واشنطن

عقد مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، جلسة خاصة حول سوريا تركزت على مسار الحل السياسي وبحث تداعيات أحداث السويداء، والوضع الإنساني والاعتداءات الإسرائيلية، لكنها اكدت في المجمل على ضرورة دعم الشعب السوري.

وشدد المبعوث الأممي غير بيدرسون، خلال الجلسة، على أن أي خلاف مع إسرائيل يجب أن يحل استناداً إلى اتفاق 1974، داعياً إلى "إلغاء العقوبات المفروضة على دمشق ووقف التدخلات الخارجية"، مع التأكيد على أهمية العدالة الانتقالية وتهيئة الظروف لانتخابات برلمانية دون استعجال.

كما دعا وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر، إلى الحفاظ على "الزخم الدولي في دعم التعافي السوري"، مطالباً بـ"رفع العقوبات أحادية الجانب وزيادة المساعدات الإنسانية، خاصة إلى مناطق النزوح والجنوب السوري".

وفي مداخلته، أكد المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، أن مجلس الأمن "موحد حول الفرصة التاريخية لسوريا الجديدة"، مشيراً إلى أن البلاد "تمضي قدماً في مسيرة التعافي وإعادة البناء بعد سنوات من الحرب".

وقال إن "الحكومة السورية بذلت جهوداً كبيرة لمعالجة الآثار الناجمة عن أحداث السويداء"، مبرزاً أن خارطة الطريق هناك تؤسس لبناء الثقة تدريجياً وتعزيز المصالحة الوطنية، إلى جانب إيصال المساعدات وإعادة الخدمات وإعمار القرى المتضررة.

وشدد علبي على أن "سوريا ستبقى عصية على محاولات الفرقة والانقسام وخطابات الكراهية والتطرف"، مجدداً مطالبة سوريا لمجلس الأمن بالتحرك الفوري لإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.

كما دعا إلى "إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة".

من جانبها، جددت الصين موقفها الداعم لسيادة سوريا، مؤكدة صداقتها مع دمشق، ودعت إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي السورية، كما طالبت بزيادة التمويل الدولي للعمل الإنساني.

الولايات المتحدة عبرت من جانبها، على لسان مندوبتها دوروثي شيا، عن استعدادها لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار وبناء العلاقات الدولية، مؤكدة أن "الشعب السوري يستحق الأمن والازدهار بعد عقود من الاستبداد"، ورحبت بجهود السعودية لتحقيق الاستقرار.

أما فرنسا، فقد رأت أن "خارطة الحل في السويداء تمثل خطوة أولى مشجعة"، مطالبة إسرائيل بإنهاء أنشطتها العسكرية في سوريا، فيما دعت بريطانيا إلى استمرار الحوار بين مختلف الأطراف وتشجيع دمشق على خطوات سياسية شاملة.