إجلاء العاملين في مطار بن غوريون وسط إسرائيل بسبب طرد مشبوه

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، يوم الأحد، بأنه تم إجلاء العاملين في مطار بن غوريون وسط إسرائيل، إثر انبعاث دخان من طرد كبير مجهول المصدر.

وأوضحت الصحيفة، أن "السلطات الأمنية بالمطار باشرت التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين والمسافرين، مع مراقبة الوضع لحين التأكد من عدم وجود أي خطر محتمل".

وكان الجيش الإيراني، قد أعلن مؤخرا، تنفيذ هجمات مكثفة بالطائرات المسيّرة استهدفت برج المراقبة الجديد وأنظمة الملاحة والرادارات في مطار "بن غوريون".

يأتي ذلك في وقت تواجه إيران هجمات عسكرية أميركية وإسرائيلية للشهر الثاني على التوالي، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.