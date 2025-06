"جريمة حرب".. استهداف مبنى لوزارة الخارجية الإيرانية يوقع إصابات

شفق نيوز/ أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، مساء اليوم الأحد، أن "الكيان الصهيوني" استهدف أحد مباني وزارة الخارجية الإيرانية، ما أسفر عن وقوع إصابات.

ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء عن زاده قوله إن "الكيان الصهيوني شنّ هجوماً متعمداً ووحشياً على أحد مباني وزارة الخارجية الإيرانية، والواقع مقابل معهد الدراسات السياسية والدولية بطهران".

وأوضح زاده أن "هذا الاعتداء أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، بينهم عدد من موظفي الوزارة الذين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج".

ووصف المسؤول الإيراني الهجوم بأنه "جريمة حرب صريحة"، تأتي في سياق "العدوان الإسرائيلي المستمر والمنهجي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

The criminal regime of Israel launched a deliberate and ruthless strike on one of the buildings of Iran’s Ministry of Foreign Affairs, located directly across from the Institute for Political and International Studies.Several civilians were injured in the attack, including a… pic.twitter.com/DLxlmvuvZe