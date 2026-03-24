جرحى بسقوط شظايا صاروخية في تل أبيب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الثلاثاء، بسقوط شظايا صاروخية في تل أبيب وسط البلاد، ما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن "شظايا صاروخ إيراني سقطت في عدة مواقع وسط إسرائيل، من بينها مبنى تعرض لإصابة مباشرة، فيما تصاعد دخان كثيف من موقع الحادث".

كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "فرق الإسعاف تعاملت مع إصابات ناجمة عن سقوط الشظايا، حيث تشير المعلومات الأولية إلى إصابة 8 أشخاص في تل أبيب ورأس العين وسط إسرائيل"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.