جرحى بانفجار يهز مدينة أنطاليا التركية (فيديو وصور)

شفق نيوز- أنطاليا

أفادت وسائل إعلام تركية، يوم الاثنين، بوقوع جرحى جراء انفجار غير معروف حتى الآن هزّ سوق جملة في منطقة ديمري بمحافظة أنطاليا.

وقال رئيس بلدية ديمري، فخري دوران: "وقع انفجار. لدينا ثلاثة جرحى وواحد مفقود. لا نعرف سببه بعد. وقع الانفجار في قسم المستودعات بالسوق".

من جهته، ذكر رئيس جمعية وسطاء الجملة، نفزات أكجان، بأن الحادث وقع للتو، قائلاً: "وقع الحادث أثناء نوبة عمل، والسبب غير واضح. وإن العمل مستمر. وهناك معلومات تفيد بوفاة شخص واحد، لكن الأمر غير واضح بعد".

وبحسب تقارير أولية فإن الانفجار وقع في سوق الجملة لأسباب مجهولة حتى الآن. وعقب ورود بلاغات عن إصابات، تم إرسال فرق طبية وفرق إنقاذ إلى موقع الحادث.

وتواصل الفرق عملها لمعرفة سبب الانفجار الذي تسبب بأضرار في مكان العمل والمركبات.

وأدى الانفجار إلى انهيار جدران مكان العمل وتطاير عدد كبير من قطع الطوب وشظايا الخرسانة في المنطقة المحيطة.