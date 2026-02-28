إجراءات احترازية أميركية في الدوحة بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

شفق نيوز- الدوحة

أعلنت السفارة الأميركية في قطر، يوم السبت، فرض إجراءات تقضي ببقاء جميع موظفيها داخل أماكن إقامتهم حتى إشعار آخر.

كما أوصت السفارة، بحسب "رويترز"، "المواطنين الأميركيين المتواجدين في البلاد باتباع الإجراء الاحترازي ذاته".

ويأتي ذلك في أعقاب التطورات الإقليمية الأخيرة، عقب الهجوم الاستباقي الذي شنته إسرائيل، صباح اليوم السبت، على إيران.

وأفاد مسؤول أميركي بأن الولايات المتحدة تشارك إسرائيل في شن ضربات جوية على إيران، في وقت شهدت فيه طهران سلسلة انفجارات وتصاعداً كثيفاً للدخان قرب مقر الرئاسة وسط العاصمة.

وذكرت وكالة أنباء إيران الرسمية (إرنا) أن "منطقة باستور والمجمع الحكومي تعرضتا لسقوط صواريخ"، فيما أشارت وكالة مهر إلى "انقطاع خدمات الهواتف المحمولة في أجزاء من المدينة وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر".

من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن بلاده شنت "هجوماً وقائياً" على إيران، مع فرض حالة الطوارئ، فيما دوّت صفارات الإنذار وأغلقت المدارس وحظرت التجمعات، تزامناً مع استمرار المفاوضات الأميركية الإيرانية بشأن البرنامج النووي لطهران.