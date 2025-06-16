جدل إسرائيلي أمريكي للهجوم على منشأة "فوردو" النووية الإيرانية

شفق نيوز/ أفادت هيئة البث العبرية "كان"، يوم الاثنين، بأن إسرائيل تدرس بجدية العمل بشكل مستقل لمهاجمة منشأة "فوردو" النووية الإيرانية، لكن تل أبيب تفضل القيام بذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفق تقرير قناة "كان"، صعّدت إسرائيل في الأيام الأخيرة ضغوطها على واشنطن للمشاركة في عمليات هجومية لتحييد المنشأة النووية تحت الأرض في "فوردو". وتُعدّ هذه القضية محل جدل داخل الإدارة الأمريكية.

حتى الآن، ورغم التقارير الواردة من إيران، لم تتحرك إسرائيل لقصف فوردو. وأفادت مصادر إسرائيلية علّقت على إمكانية الهجوم على "فوردو" بأنه لم يُتخذ قرار بهذا الشأن بعد.

ومساء اليوم، سُئل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الأمر، فرفض التعليق.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن متحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن "أضراراً محدودة لحقت بمنشأة فوردو النووية"، مضيفاً أنه لم يحدث أي تلوث إشعاعي في المنطقة.

ونفى الجيش الإسرائيلي تعرض منشأة "فوردو" لهجوم، مشيراً إلى أن الإعلان الإيراني جزء من "حرب نفسية".