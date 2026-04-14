جبهة لبنان.. غارات إسرائيلية عنيفة توقع عشرات الضحايا في الجنوب

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بمقتل 8 لبنانيين وإصابة العشرات، منذ فجر اليوم الثلاثاء، جراء سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب.

وقالت مصادر محلية، إن طائرة مسيّرة استهدفت مركبة على طريق المصيلح في قضاء صيدا، ما أدى إلى قتل شخصين، فيما أسفرت غارة جوية على بلدة دير انطار عن قتل ثلاثة آخرين.

وأضافت المصادر، أن ستة أشخاص أُصيبوا في غارة استهدفت بلدة أنصارية، في حين قتل شخصان وأصيبت سيدة إثر قصف منزل في بلدة عربصاليم، فيما قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون في بلدة شبريحا.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل أحد جنوده وإصابة خمسة آخرين، خلال معارك في جنوب لبنان، مبيناً أن الرقيب أول إيال أورييل بيانكو، البالغ من العمر 30 عاماً، قُتل أثناء خدمته كسائق مركبة إطفاء في اللواء 188.