جبهة لبنان.. غارات إسرائيلية على 4 مناطق بالجنوب وحزب الله يقصف المستوطنات

شفق نيوز- الشرق الأوسط

شنّ الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، غارات وقصفاً مدفعياً على مناطق عديدة في جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله تنفيذ هجمات صاروخية وبالمسيّرات على مستوطنات إسرائيلية.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي، بلدتي يحمر الشقيف وأرنون في الجنوب اللبناني، بالتزامن مع غارات جوية طالت مناطق تول والنبطية وديركيفا وفرون.

وفي المقابل، أعلن حزب الله استهداف مستوطنة (شلومي) بالصواريخ، في إطار ما وصفه بالتحذير الذي سبق أن وجّهه لعدد من المستوطنات الإسرائيلية.

وأكد حزب الله، استهداف مستوطنة (إيفن مناحيم)، بسرب من الطائرات المسيّرة، وضرب منظومة الدفاعات الجوية الإسرائيلية في (معالوت ترشيحا) للمرة الثانية.

وفي تطور لافت، أصدر الجيش الإسرائيلي، تحذيراً بإخلاء منطقة الباشورة في وسط بيروت، وهو مؤشر إلى احتمال توسع العمليات العسكرية داخل الأراضي اللبنانية.