"جبهة لا تهدأ".. هجمات متبادلة بين إسرائيل وحزب الله جنوب لبنان

شهدت الحدود اللبنانية- الإسرائيلية، يوم السبت، تبادلا للهجمات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، شملت إطلاق صواريخ وغارات جوية وتحليق مسيرات.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بـ"انطلاق صفارات الإنذار في بلدة المطلة بالجليل الأعلى، بعد رصد تسلل طائرة مسيرة من الأراضي اللبنانية، ما أثار حالة من الاستنفار في المنطقة".

في المقابل، أعلن حزب الله، "استهداف دبابة إسرائيلية في بلدة العديسة بصاروخ موجه وطائرة مسيّرة انقضاضية"، مؤكداً تحقيق "إصابة مباشرة"، كما أشار إلى "تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة استهدف تجمعاً للقوات الإسرائيلية في موقع المطلة".

كما قصف الحزب أيضاً بنية تحتية عسكرية إسرائيلية في مستوطنة أدميت باستخدام الصواريخ، وذلك رداً على التحركات الإسرائيلية، وفق بيانات متفرقة صادرة عنه.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، "تنفيذ ضربات استهدفت منصات لإطلاق الصواريخ وخلية مسلحة تابعة لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية، في إطار الرد على الهجمات".

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام أخرى، بـ"وقوع غارتين جويتين إسرائيليتين استهدفتا محيط بلدتي الطيبة وعدشيت جنوبي لبنان، وسط استمرار التحليق المكثف للطيران الحربي في الأجواء".