جامعات أميركية تتحول للتعليم عن بعد وسط مخاوف من رد إيراني

تحولت فروع جامعات أميركية في لبنان والإمارات إلى التعليم عن بعد كإجراء احترازي، وسط مخاوف من استهداف إيراني محتمل رداً على غارات أميركية طالت جامعات داخل إيران.

وأعلنت الجامعة الأميركية في بيروت تعليق الأنشطة الحضورية يومي الاثنين والثلاثاء مع استثناء الموظفين الأساسيين، مؤكدة عدم وجود تهديد مباشر، لكنها شددت على أن سلامة المجتمع الجامعي تمثل أولوية.

كما أعلنت الجامعة الأميركية في الشارقة استمرار التعليم عن بعد حتى إشعار آخر، مع نقل جميع الأنشطة الأكاديمية، بما في ذلك الامتحانات، إلى الإنترنت.

في المقابل، هدد الحرس الثوري الإيراني بجعل الجامعات الأميركية والإسرائيلية "أهدافاً مشروعة" للرد، ومنح الولايات المتحدة مهلة لإصدار بيان يدين الغارات على إيران.

من جهته، دان وزير الخارجية الإماراتي بشدة استهداف أو التهديد باستهداف البنية التحتية المدنية في المنطقة، بما فيها الجامعات والمستشفيات والمرافق الحيوية.