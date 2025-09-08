إثيوبيا تفتتح سد النهضة بعد 14 عاماً من البناء رغم رفض مصر والسودان

شفق نيوز- اديس ابابا

أفادت وسائل إعلام إثيوبية، يوم الاثنين، بأن إثيوبيا ستفتتح سد النهضة رسمياً بعد 14 عاماً من بدء أعمال البناء، رغم عدم التوصل إلى صيغة توافقية مع دولتي المصب، مصر والسودان.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن السد لا يشكّل تهديداً لأي من الدولتين، مشدداً على أن بلاده تستخدم موارد النهر العابر للحدود بشكل محدود ولم تأخذ شيئاً لا يخصها، وفق تعبيره.

وأضاف أن إثيوبيا بدأت بمشروع واحد، لكنها "يمكنها بناء المزيد من السدود في حوض النيل".

من جانبه، أكد وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، صحة التقارير التي أشارت إلى وفاة آلاف الأشخاص أثناء بناء السد، موضحاً في مقابلة مع مجلة "ريبورتر" أن 15 ألف مواطن فقدوا حياتهم، بينهم مدير مشروع بناء السد السابق المهندس سيميجنيو بيكيلي.

وأشار بيان اثيوبي، إلى أن افتتاح السد ياتي بالتزامن مع نهاية موسم الأمطار، بعدما وصل مخزون بحيرة السد إلى 74 مليار متر مكعب.

وفي بيان مشترك، أكدت مصر والسودان ارتباط الأمن المائي لهما كجزء واحد لا يتجزأ، مع إعادة تأكيد رفضهما التام لأي تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي قد تضر بمصالحهما المائية.