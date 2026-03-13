ثمانية قتلى بضربة جوية اسرائيلية على صيدا بالتزامن مع وصول غوتيريس لبيروت

شفق نيوز - بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الجمعة، سقوط 17 ضحية بين قتيل وجريح، جراء غارة جوية شنتها مقاتلات إسرائيلية على مدينة صيدا جنوبي البلاد.

وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة، في بيان، أن الحصيلة الأولية للهجوم بلغت ثمانية قتلى وتسعة جرحى، مشيراً إلى أن عمليات انتشال الضحايا وإحصاء الإصابات لا تزال مستمرة.

في غضون ذلك وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى العاصمة اللبنانية بيروت، مع تصاعد حدة التوترات الأمنية.

وكتب غوتيريس على منصة "إكس" أن زيارته تهدف للتضامن مع الشعب اللبناني، مشددا أن لبنان لم يختر هذه الحرب بل تم جرّه إليها.

وأضاف أن الأمم المتحدة لن تدّخر جهدا في السعي نحو المستقبل السلمي الذي تستحقه المنطقة.