ثلاث عمليات سرية للموساد في قلب إيران بالتزامن مع الهجوم الجوي

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني إسرائيلي، اليوم الجمعة، عن تنفيذ جهاز الموساد ثلاث عمليات سرية داخل العمق الإيراني تزامناً مع الضربات الجوية التي استهدفت منشآت عسكرية في طهران.

ونقلت قناة RT الروسية، القول عن مصدر إن العمليات نُفذت باحترافية عالية وأسهمت بشكل مباشر في إنجاح الهجوم الجوي، من خلال إضعاف الدفاعات الإيرانية وضرب أهداف استراتيجية من داخل البلاد نفسها.

وأضاف أن العملية الأولى نُفذت في وسط إيران، حيث تسللت وحدات كوماندوز إسرائيلية إلى مواقع حساسة وزرعت أنظمة أسلحة دقيقة قرب منظومات صواريخ أرض-جو، وعند بدء الهجوم الجوي، أُطلقت هذه الأسلحة بدقة متناهية نحو أهدافها.

وتابع المصدر: "أما العملية الثانية، فتمثلت في زرع أنظمة هجومية داخل مركبات تم تعديلها تقنياً، لتقوم بتعطيل وتدمير الدفاعات الجوية الإيرانية في اللحظات الأولى للهجوم، بينما كانت العملية الثالثة الأعقد والأكثر جرأة، حيث أسس الموساد قاعدة سرية داخل إيران للطائرات المسيّرة المفخخة، أُدخلت مسبقاً بطريقة سرية، وخلال الهجوم، أُطلقت هذه المسيّرات لاستهداف منصات إطلاق صواريخ أرض-أرض في ضواحي العاصمة".

بدورها، قالت شعبة الاستخبارات بالجيش الإسرائيلي، إن "إيران سعت إلى تطوير قدرات نووية متطورة وبشكل سريع".

وأضافت أن "إسرائيل مستعدة للمهمة الجارية وفي تأهب واسع النطاق".