ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى حصيلة القصف الايراني على تل أبيب

شفق نيوز/ افادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسقوط ثلاثة قتلى وإصابة العشرات جراء الضربات الصاروخية الإيرانية على تل أبيب، ردا على الهجمات الإسرائيلية على طهران.

وأطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ الفرط صوتية بإتجاه إسرائيل، وسط حديث عن استهدافها منطقة إستراتيجية مهمة في تل أبيب، فيما نفذت بالمقابل إسرائيل ضربات جوية على مدن إيرانية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن عددًا من الإسرائيليين عالقون داخل مبان تضررت نتيجة سقوط صواريخ أطلقتها إيران على وسط اسرائيل، في سادس هجوم صاروخي إيراني منذ بدء الهجمات بين طهران وتل أبيب.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد أفادت ، فجر السبت، بأن الهجوم الصاروخي الإيراني الخامس استهدف وسط إسرائيل، حيث سقطت صواريخ في منطقة تل أبيب الكبرى، في مدينة ريشون لتسيون.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن إيران أطلقت 3 رشقات من الصواريخ باتجاه إسرائيل خلال فترة زمنية قصيرة بلغت نحو 15 دقيقة، وتمكنت قوات الدفاع الجوي الإسرائيلية من اعتراض عشرات الصواريخ في سماء وسط وشمال البلاد.