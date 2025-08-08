ثاني هزة أرضية تضرب الإمارات خلال يومين

شفق نيوز– أبوظبي

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ"المركز الوطني للأرصاد" في الإمارات، اليوم الجمعة، هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر ضربت مدينة السلع غرب البلاد.

وأوضح المركز في بيان أن الهزة كانت محسوسة بشكل خفيف في المنطقة، ولم يترتب عليها أي تأثيرات.

ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلان هيئة المساحة الجيولوجية السعودية رصد هزة أرضية ضربت الإمارات، مساء أمس الخميس، بلغت قوتها 3.44 درجة على مقياس ريختر، حيث وقعت عند الساعة 11:03:52 مساء وعلى بعد نحو 11 كيلومتراً من منطقة البطحاء داخل الأراضي الإماراتية، واعتُبرت قوته ضعيفة نسبياً.

كما شهدت الدولة، الثلاثاء الماضي، هزة أرضية بقوة 2.0 درجة في مدينة خورفكان، شعر بها بعض السكان بشكل طفيف، دون تسجيل أي أضرار أو تأثيرات ملموسة.