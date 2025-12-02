ثالث هجوم يستهدف ناقلة روسية قبالة سواحل تركيا

شفق نيوز- أنقرة

أفادت هيئة بحرية تركية، يوم الثلاثاء، بتعرض ناقلة ترفع العلم الروسي كانت تبحر من روسيا إلى جورجيا محملة بزيت دوار الشمس، لهجوم قبالة السواحل التركية.

وأضافت إدارة الشؤون البحرية في منشور على منصة "إكس"، أن "الناقلة (ميدفولجا-2) أبلغت عن تعرضها لهجوم على بُعد 80 ميلاً قبالة السواحل التركية، ولم يصيب أفراد طاقمها البالغ عددهم 13 شخصاً بأذى، ولم تطلب المساعدة، وتواصل الإبحار باتجاه ميناء سينوب التركي".

ولم تقدم تفاصيل إضافية، لكن قناة "إن تي في" التركية، قالت إن الهجوم تم بمسيرة انتحارية.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول تركي تعليقه على الهجوم الأخير، قائلاً إنه "تم نقل الرسائل الضرورية إلى الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطات الأوكرانية"، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.

وأمس الاثنين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود "غير مقبولة"، موجهاً تحذيراً إلى "جميع الأطراف ذات الصلة".

استهداف ناقلتي نفط

واستهدفت البحرية الأوكرانية بزوارق مسيرة، الجمعة الماضي، ناقلتيْ نفط خاضعتين للعقوبات في البحر الأسود في أثناء إبحارهما إلى ميناء روسي، لتحميل نفط متجه إلى أسواق خارجية.

وأعلن مسؤول من جهاز الأمن الأوكراني، السبت الماضي، مسؤولية بلاده عن استهداف الناقلتين الروسيتين من "أسطول الظل"، بمسيرات بحرية أمام سواحل تركيا في البحر الأسود.

ويُستخدم مصطلح "أسطول الظل" للإشارة إلى ناقلات النفط الروسية القديمة المخفية، للتغلب على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته، لـ"رويترز"، إن العملية نفذها جهاز الأمن الأوكراني بمشاركة القوات البحرية.

وأضاف المسؤول: "تُظهر لقطات الفيديو أن أضراراً جسيمة لحقت بالناقلتين بعد استهدافهما، وخرجتا من الخدمة فعلياً. وهذا سيوجه ضربة كبيرة لعمليات نقل النفط الروسي"، دون أن يذكر متى حدث الاستهداف.