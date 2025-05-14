ثالث هجوم خلال 24 ساعة.. الحوثيون يستهدفون "بن غوريون" بصاروخ فرط صوتي

شفق نيوز/ اعلنت جماعة الحوثي اليمنية، يوم الاربعاء، استهداف مطار بن غوريون الاسرائيلي بصاروخ فرط صوتي، مؤكدة أن هذا الهجوم هو الثالث من نوعه خلال 24 ساعة.

وذكرت الجماعة في بيان، ان "القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ المسمى إسرائيلياً مطارُ (بن غوريون) في منطقةِ (يافا) وذلك بصاروخ باليستيٍّ فرطِ صوتيٍّ".

واضاف: "وقد حققَ الصاروخُ هدفَه بنجاحٍ (..) ويعدُّ هذا هو الصاروخُ الثالثُ خلالَ أقلِّ من 24 ساعة".

وفي وقتٍ سابق من مساء أمس، نفذت القوة الصاروخية للحوثيين عملية عسكرية استهدفت مطار اللد بصاروخ باليستي نوع "ذو الفقار"، وفقا للبيان.