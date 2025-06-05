تأهب إسرائيلي من "انتقام" حزب الله بعد غارات في قلب بيروت (فيديو)

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى تحسبا لرد انتقامي محتمل من حزب الله، وذلك عقب هجوم نفذ على مبان عدة في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، بشن غارات وصفت بـ"العنيفة" على ضاحية بيروت الجنوبية، خلفت أعمدة كبيرة من الدخان، وقال الجيش الإسرائيلي: "نهاجم أهدافا تابعة للوحدة الجوية التابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية".

ووصف الجيش الاسرائيلي، بوقت سابق من اليوم، الهجوم بأنه "الأوسع والأهم" في لبنان منذ وقف إطلاق النار.

وأكد الجيش أنه، في الوقت الراهن، لا توجد تعليمات أو قيود جديدة على الجبهة الداخلية، مشيرا إلى أن الأوضاع تتابع بشكل مستمر، وأنه سيتم إصدار التوجيهات اللازمة للسكان في حال حدوث أي تصعيد.

وتأتي هذه التطورات بعد وقت قليل من توجيه الجيش الإسرائيلي إنذار بالإخلاء لسكان عدة أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت، مشددا على ضرورة الابتعاد من مبان حددها.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت 3 مرات منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وتل أبيب، ويهاجم بشكل شبه يومي مناطق حدودية عدة، بالإضافة إلى استهدافه للعديد من المواطنين، في حين يؤكد "حزب الله" التزامه الكامل باتفاق وقف إطلاق النار.