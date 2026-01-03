تونس.. مقتل عنصر أمني و"إرهابي" خلال إحباط هجوم لداعش

شفق نيوز- تونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، مساء اليوم السبت، وفاة أحد أفراد الأمن بعد إصابته بعملية أمنية أدت إلى مقتل إرهابي واعتقال آخر، في ولاية القصرين غربي البلاد.

وذكرت الوزارة أنّ الفقيد "أحبط هو ورفاقه جريمة إرهابية كانت مدبّرة للإرباك والفوضى".

وكانت الداخلية التونسية قالت في وقت سابق من اليوم إنها أحبطت هجوماً إرهابياً في محيط سوق أسبوعية في منطقة فريانة في عملية استباقية.

وأسفرت عن القضاء على الإرهابي "صديق العبيدي"، وإلقاء القبض على الإرهابي المرافق له، في محيط السوق الأسبوعية بفريانة القصرين.

و"صديق العبيدي"، ينتمي إلى كتيبة "جند الخلافة" التابعة لـ"تنظيم داعش"، وينشط في الجبال الغربية لتونس على الحدود مع الجزائر، وهو متورط في العديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت المواطنين والدوريات الأمنية والعسكرية.

ووقعت آخر الهجمات الكبيرة في تونس عام 2015 عندما قتل عناصر من تنظيم داعش عشرات الأشخاص في هجومين منفصلين على متحف باردو في تونس العاصمة ومنتجع شاطئي في محافظة سوسة.