تونس تدعو رعاياها في العراق لتوخي أقصى درجات الحذر

شفق نيوز– بغداد

دعت سفارة الجمهورية التونسية في بغداد، اليوم الأحد، الجالية التونسية المقيمة في العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان، إضافة إلى الزائرين، إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر في ظل الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وحثت السفارة، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، على احترام التدابير التي اتخذتها السلطات العراقية بشأن التجمهر في بعض أنحاء بغداد، ولا سيما في المنطقة الخضراء.

كما دعت أفراد الجالية إلى الابتعاد عن المناطق العسكرية وعدم لمس الأجسام المشبوهة، مثل بقايا الصواريخ والشظايا.

وأكدت السفارة أنها تواصل متابعة أوضاع الجالية التونسية بشكل مستمر والإحاطة بكافة مشاغلهم، داعية إلى التواصل في حالات الطوارئ عبر بريد إلكتروني والرقم المخصص للأمر.