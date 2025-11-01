توم باراك: آلاف الصواريخ في جنوب لبنان تهدد إسرائيل

شفق نيوز- المنامة

قال المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، يوم السبت، إن هناك آلاف الصواريخ في جنوب لبنان لا تزال تهدد إسرائيل، داعياً القيادة اللبنانية للتحرك بوتيرة أسرع لحصر سلاح حزب الله بيد الدولة.

وذكر باراك في كلمة خلال منتدى حوار المنامة بالبحرين إن "إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق حدودي مع لبنان، فمن غير المعقول ألا يكون هناك حوار بين لبنان وإسرائيل"، منوها بأن "على الدول المجاورة لإسرائيل التوصل إلى حلول لمسألة الحدود".

وأضاف: "إسرائيل تقصف جنوب لبنان يومياً لأن سلاح (حزب الله) لا يزال موجوداً، آلاف الصواريخ في جنوب لبنان لا تزال تهدد إسرائيل".

وأكد المبعوث الأميركي أن "لا وقت أمام لبنان وعليه حصر السلاح سريعاً"، مشيراً إلى أن إسرائيل قد ترد في لبنان "وفقاً للتطورات".

ورأى أن "لبنان يعيش حالة الدولة الفاشلة"، لافتاً إلى أن الجيش اللبناني يعاني من نقص في الموارد المالية والبشرية، رغم صمود القيادة اللبنانية.

وتأتي هذه التصريحات وسط توتر حدودي متصاعد منذ أسابيع، حيث كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على الجنوب اللبناني، رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ نهاية 2024 في حين تتواصل الهجمات الإسرائيلية شبه اليومية داخل الأراضي اللبنانية.

وبالتزامن مع هذه التطورات، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أمس الجمعة، إن بيروت تسعى جاهدة لحشد كل الإمكانات السياسية والدبلوماسية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن حصر السلاح ليس مجرد شعار بل قرار لا تراجع عنه.

كما أوعز الرئيس اللبناني جوزيف عون وللمرة الأولى للجيش بالتصدي لأي توغل عسكري إسرائيلي في الأراضي المحررة جنوبي البلاد.

بدوره أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة تدعي أنها تتحرك في لبنان على أساس معالجة المشكلة، ولكنها ليست "وسيطاً نزيهاً بل هي الراعية للعدوان وتوسعه"، محملاً الحكومة اللبنانية مسؤولية "طرد العدو وحماية السيادة ووقف الخروقات".

وطالب قاسم الحكومة اللبنانية "بوضع خطة تمكن الجيش من التصدي للعدوان الإسرائيلي"، محذراً من أن "لبنان في خطر حقيقي بسبب التوحش الأميركي والتوغل الإسرائيلي".

وكانت الحكومة اللبنانية، قد وضعت مطلع آب/أغسطس 2025، مهلة حتى نهاية العام الجاري لتطبيق خطة لنزع سلاح حزب الله وكلّفت الجيش إعدادها، على وقع ضغوط أميركية، وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء حرب دامية بينها وبين حزب الله استمرت نحو سنة.