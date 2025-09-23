توم باراك: إسرائيل نفذت هجوماً ضد تونس

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشف المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا توم باراك، لأول مرة وقوف إسرائيل وراء هجوم بطائرتين مسيرتين ضد تونس استهدفت سفينتين من "أسطول الصمود" العالمي بميناء سيدي بوسعيد.

وجاء ذكر تونس، رداً على سؤال بشأن طلب "حزب الله" اللبناني الإبقاء على سلاحه جانباً، حيث ذكر باراك في رده أن لا دوافع لذلك ولكن حجة التنظيم هو حماية اللبنانيين من إسرائيل.

وقال المبعوث الأمريكي في حوار لقناة "سكاي نيوز عربية"، إن "إسرائيل تهاجم سوريا وتهاجم لبنان وتهاجم تونس. مع استمرار ذلك تصبح حجتهم أقوى".

وهذه المرة الأولى التي يشير فيها مسؤول أمريكي إلى هجوم نفذته إسرائيل ضد تونس.

ويتعلق الأمر باعتداء بمقذوف ناري من طائرتين مسيرتين.

وقالت الداخلية التونسية إن الاعتداء "مدبر" لكن التحقيقات لم تكشف حتى اليوم الجهة التي نفذت الهجوم.

وفي الماضي سبق أن هاجمت إسرائيل مقر قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في ضاحية حمام الشط بتونس في تشرين الأول/ أكتوبر عام 1985 ما أدى إلى مقتل نحو 70 شخصاً وجرح ما يفوق الـ100 بين تونسيين وفلسطينيين.

كما نفذت الاستخبارات الاسرائيلية عملية اغتيال خليل الوزير المعروف باسم أبو جهاد، القيادي البارز في حركة فتح عام 1988 بتونس لكن إسرائيل ظلت تنفي بشكل رسمي العملية.