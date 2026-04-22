توقع أميركي باتساع الحصار على إيران: قد يصبح عالميا

شفق نيوز- واشنطن

أكد عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام، يوم الأربعاء، توسيع الحصار المفروض على إيران.

وقال غراهام، بعد اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: أتوقع اتساع الحصار على إيران وقد يصبح عالميًّا قريبًا.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أعلن عن إمكانية عقد جولة ثانية من المحادثات مع إيران بحلول يوم الجمعة.

كما كشفت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر أميركية مطلعة أن ترمب لم يحدد جدولاً زمنياً لتمديد وقف إطلاق النار، وأن وقف إطلاق النار لن يكون مفتوحاً.

يذكر أن الرئيس الأميركي كان قد أعلن، يوم أمس الثلاثاء، تمديد وقف ‏إطلاق النار مع إيران إلى حين تقديم اقتراح من قبل طهران.‏