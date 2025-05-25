توقف مفاجئ للرحلات الجوية بين العراق وسوريا حتى إشعار آخر

شفق نيوز/ أكد مصدر حكومي سوري، يوم الأحد، أن الرحلات الجوية بين سوريا والعراق متوقفة حالياً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الرحلات متوقفة حتى إشعار آخر.

ورفض المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، الإفصاح عن أسباب هذا التوقف، مكتفياً بالقول إن "القرار مؤقت وسيتضح لاحقًا موعد استئناف الرحلات".

وشهدت حركة الطيران بين سوريا والعراق خلال الفترة الأخيرة حالة من التذبذب، نتيجة التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

وكانت الخطوط الجوية السورية قد استأنفت في مطلع عام 2023 رحلاتها إلى بغداد وأربيل بعد توقف دام سنوات، وسط تحسن نسبي في الأوضاع التشغيلية.

كما أُعلن سابقًا عن إيقافات مؤقتة للرحلات بسبب ظروف أمنية متعلقة بالأجواء السورية، ما يُرجّح أن يكون سبب التوقف الحالي مرتبطًا بظروف مماثلة، وإن لم يتم تأكيد ذلك رسميًا حتى الآن.