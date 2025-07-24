توقف محادثات غزة.. واشنطن وتل أبيب تسحبان مفاوضيهما لعدم "مرونة" حماس

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، يوم الخميس، سحب وفديهما المفاوضين من محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة من العاصمة القطرية الدوحة، متهمين حركة حماس بعدم إبداء المرونة المطلوبة.

وقال المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، "قرّرنا إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد الردّ الأخير من حماس والذي يظهر بوضوح عدم رغبتها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة"، مضيفاً، "في حين بذل الوسطاء جهوداً كبيرة، لا تبدي حماس مرونة أو تعمل بحسن نية"، وفق "فرانس برس".

وأشار ويتكوف في بيان نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن واشنطن ستدرس الآن "خيارات أخرى لإعادة الرهائن إلى ديارهم ومحاولة إيجاد بيئة أكثر استقراراً لسكان غزة. من المؤسف أن تتصرف حماس بهذه الطريقة الأنانية" وفق تعبيره.

كما واستدعت إسرائيل الخميس وفدها المفاوض في الدوحة بعد تلقيها ردّ الحركة الفلسطينية على اقتراح الهدنة.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس: "تقرّر إعادة فريق التفاوض إلى إسرائيل لمواصلة المشاورات"، مضيفاً: "نحن نُقدّر جهود الوسطاء، قطر ومصر، وجهود المبعوث ويتكوف في السعي لتحقيق اختراق في المحادثات".

وكانت إسرائيل أعلنت صباحاً أنها تلقّت ردّ حماس على الاقتراح الذي يتمّ التفاوض حوله منذ أكثر من أسبوعين في الدوحة، وأنه "قيد الدرس".

وكان مصدران فلسطينيان مطّلعان على سير المفاوضات قالا الأربعاء إنّ حماس سلّمت ردّاً ضمّنته تعديلات تشمل ضمانات لوقف إطلاق نار دائم مع إسرائيل.

وأوضح أحدهما أن ردّ حماس "عالج بشكل رئيس ملف دخول المساعدات إلى قطاع غزة وخرائط الانسحاب العسكري الإسرائيلي من قطاع غزة وضمانات الوصول إلى وقف الحرب بشكل دائم".

وأوضح أنّ الحركة طالبت بأن "تنسحب القوات الإسرائيلية من التجمعات السكنية وطريق صلاح الدين (الواصل بين شمال القطاع وجنوبه)، مع بقاء قوات عسكرية كحد أقصى بعمق 800 متر في كافة المناطق الحدودية الشرقية والشمالية الحدودية للقطاع".

كما طالبت حماس، "بزيادة عدد المفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين من ذوي المحكوميات المؤبدة والعالية مقابل كل جندي إسرائيلي حي"، وفق المسؤول نفسه.

وتستند المبادرة التي تُناقش حالياً إلى اقتراح هدنة مؤقتة لمدة 60 يوماً، يتخللها الإفراج بشكل تدريجي عن رهائن محتجزين في قطاع غزة، في مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.