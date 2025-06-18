شفق نيوز/ رصدت خدمة مراقبة الإنترنت "نت بلوكس"، يوم الأربعاء، توقف "شبه كامل" للإنترنت في جميع أنحاء إيران.

وقالت منظمة "نت بلوكس" في بيان عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي: "تظهر بيانات الشبكة في الوقت الحالي أن إيران تعاني من انقطاع شبه كامل للإنترنت في جميع أنحاء البلاد".

وأضافت: "يأتي الحادث في أعقاب سلسلة من الانقطاعات الجزئية السابقة كما يأتي وسط تصاعد التوترات العسكرية مع إسرائيل بعد أيام من الضربات الصاروخية المتبادلة".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية مساء اليوم أن "هناك ضعف شديد في خدمة الإنترنت في طهران".

يذكر أن هيئة الأمن السيبراني الإيرانية، قد أعلنت يوم أمس أن إسرائيل "شرعت بشن حرب سيبرانية تستهدف البنى التحتية الرقمية الحيوية في البلاد، في محاولة لتعطيل الخدمات الإلكترونية على نطاق واسع".

كما أوضحت أن "فرقها الفنية نجحت في التصدي لعدد كبير من الهجمات السيبرانية المعادية"، مؤكدة أن "الهجمات لم تحقق أهدافها الأساسية".