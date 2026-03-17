توقف تحميل النفط في ميناء الفجيرة بعد استهداف ناقلة كويتية

شفق نيوز- أبو ظبي

علق ميناء الفجيرة الرئيسي في الإمارات، يوم الثلاثاء، عمليات تحميل النفط، وذلك بعد إصابة ناقلة كويتية بـ"حطام" مسير.

وذكرت وكالة بلومبرغ، أن ناقلة غاز مسال ترفع علم الكويت تعرضت لأضرار بعد إصابتها بـ"حطام" مسيّر قرب الفجيرة، ما أسفر عن توقف مؤقت لعمليات تحميل النفط في الميناء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الإمارات، نشوب حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية ناجم عن استهداف بطائرات مسيرة، دون وقوع أي إصابات.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة تبادلاً مستمراً للضربات الجوية والصاروخية بين طهران وواشنطن، هي الأعنف منذ شباط الماضي.

وتثير هذه التطورات مخاوف دولية متزايدة من إنزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة غير محكومة القواعد، في ظل اتساع دائرة النزاع القائم بوتيرة متصاعدة.