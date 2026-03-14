توقف بعض عمليات تحميل النفط في الفجيرة الإماراتية

أفادت وكالة رويترز، يوم السبت، بتوقف بعض عمليات تحميل النفط في إمارة الفجيرة الإماراتية.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصدرين، أن "بعض عمليات تحميل النفط توقفت ​في إمارة الفجيرة الإماراتية، وهي مركز ‌رئيسي لتزويد السفن بالوقود، وذلك بعد اندلاع حريق هناك اليوم السبت".

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة ​الفجيرة أن "الحريق اندلع إثر ​سقوط شظايا في أثناء اعتراض طائرة ⁠مسيرة، دون وقوع إصابات".

وأضاف المكتب أن "​فرق الدفاع المدني تتولى السيطرة على الحريق".

ولم ​تقدم السلطات حتى الآن (وقت كتابة الخبر)، أي معلومات عن تعليق للعمليات.

ولم ترد شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) العملاقة، التي تعمل في الإمارة، بعد على طلب ​للتعليق.