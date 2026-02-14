توقعات فلكية: الأربعاء أول أيام رمضان في السعودية

شفق نيوز- الرياض

رجّحت منظمة "آفاق "لعلوم الفلك السعودية أن يكون يوم الأربعاء 18 فبراير/شباط أول أيام شهر رمضان لعام 2026، وفق الحسابات الفلكية.

وقالت المنظمة إن ما يميز هذا الاقتران أنه من النوع المرئي بالعين المجردة، لتزامنه مع كسوف الشمس الحلقي الذي سيحدث على أجزاء من جنوب الكرة الأرضية في ذلك اليوم.

وأوضحت أن "فترة مكث الهلال تزداد كلما اتجهنا غرباً نحو أفريقيا"، مشيرة إلى أنه "يمكث نحو 11 دقيقة فوق الأفق الغربي لمدينة أغادير في المغرب".

وخلصت إلى أنه "بناءً على هذه المعطيات الفلكية، من حدوث الاقتران قبل الغروب وثبوت مكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس، يُتوقع أن يكون يوم الأربعاء 18 فبراير/شباط 2026 أول أيام شهر رمضان حسابياً".

وأشارت إلى أن الإعلان الرسمي عن رؤية الهلال وغرة رمضان يصدر عن المحكمة العليا في السعودية.

وكانت سلطنة عُمان وتركيا وسنغافورة قد أعلنت سابقاً أن يوم الخميس 19 فبراير/شباط سيكون أول أيام شهر رمضان.

كما أصدر مكتب المرجع الأعلى علي السيستاني إمساكية شهر رمضان لجميع محافظات العراق، متضمنة الإشارة إلى أن يوم الخميس 19 فبراير/شباط سيكون الأول من الشهر، وفق التوقعات الواردة في الإمساكية.

وفي السياق، رجّح الباحث السعودي في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن تكون غرة رمضان يوم الأربعاء 18 فبراير/شباط، وهو ما ذهب إليه أيضاً خبير الطقس السعودي خالد الزعاق.

وتُعد رؤية الهلال شرطاً أساسياً لبدء الشهر الهجري في العديد من الدول العربية والإسلامية.