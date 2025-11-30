توغّل جديد قرب الحميدية وبيت جن تستقبل وفوداً سورية بعد "مجزرة الاحتلال"

شفق نيوز- دمشق

شهدت محافظة القنيطرة السورية، مساء اليوم الأحد، توتراً جديداً بعد تسجيل تحركات إسرائيلية مفاجئة تمثلت بتوغّل دورية في محيط بلدة الحميدية.

وقالت مصادر محلية لوكالة شفق نيوز، إنه بالتزامن مع التوغل الاسرائيلي كان هناك تحليق لطائراته في السماء الجنوبية للمحافظة، وسط غياب أي تعليق رسمي سوري حتى الآن.

وتوالت الزيارات الرسمية والشعبية إلى بلدة بيت جن في ريف دمشق، حيث قدّمت وفوداً حكومية ومجتمعية من مختلف الطوائف واجب العزاء لأهالي الضحايا الذين سقطوا في العملية العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي والتي راح ضحيتها 13 قتيلاً و24 مصاباً.

كما زار وزير الإعلام حمزة المصطفى، اليوم، البلدة برفقة وفد من الوزارة، لتقديم واجب العزاء حيث شارك أهالي البلدة وأمهات القتلى في خيمة عزاء مؤقتة.

وقال المصطفى في كلمته إن هذه "الجريمة ليست جديدة على الاحتلال الإسرائيلي"، مُشيراً إلى أن "حكومة الاحتلال اليمينية تسعى إلى تفكيك سورية عبر هذه الاعتداءات".

كما تعهد بمساعدة القرى والبلدات المتضررة "قدر المستطاع"، معترفاً بأنّ ما يُقدَّم لا "يعوّض قيد أنملة من ثمن الحرب وتضحيات السوريين".

كما وصل معاون وزير الأوقاف للشؤون الدينية ضياء الدين البرشة مع وفد من الوزارة، ليؤدّوا واجب العزاء بدورهم، في مشهد يعكس تداخلاً بين الحضور الرسمي والديني في مصاب تشترك فيه البلاد كلها.

ولم يقتصر العزاء على التمثيل الرسمي فقط، بل شمل أيضاً مشاركة واسعة من أبناء طوائف متنوعة مسيحية، درزية، علوية من قرى وبلدات عديدة.