توغل عسكري إسرائيلي جديد قرب الجولان السوري

شفق نيوز- دمشق

توغلت قوة إسرائيلية، يوم الأحد، في ريف القنيطرة الشمالي جنوب غرب سوريا بتغطية من المروحيات بمنطقة الشريط الحدودي الملاصق للجولان السوري المحتل.

وأفادت وكالة "سانا" في القنيطرة، أن "دورية إسرائيلية مكوَّنة من ثلاث مركبات من نوع (همر) وسيارة (هايلكس) دخلت الأراضي السورية باتجاه الطريق الرابط بين بلدتي حضر وطرنجة".

في سياق متزامن، توغل رتل عسكري إسرائيلي آخر يضم عدة آليات وثلاث دبابات من نقطة "القنيطرة المهدمة" (المعروفة أيضًا باسم "البرج") باتجاه قرية الصمدانية الشرقية، وسط تحركات عسكرية مكثفة قرب خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل.

وجرى هذا النشاط العسكري الإسرائيلي بالتزامن مع طلعات جوية لطائرات مروحيّة إسرائيلية فوق المنطقة الحدودية.