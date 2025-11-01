توغل إسرائيلي في ريف القنيطرة جنوبي سوريا

شفق نيوز- دمشق

توغّلت قوات إسرائيلية، يوم السبت، عند مدخل قرية صيدا في ريف القنيطرة جنوبي سوريا، وفقاً لما أعلنت وسائل إعلام رسمية.

وأفادت قناة الإخبارية السورية، بأن القوات الإسرائيلية استخدمت ثلاث آليات عسكرية محمّلة بالجنود، وأقامت حاجزاً ميدانياً لتفتيش المركبات.

كما توغّلت دورية عسكرية إسرائيلية أخرى، في محيط قرية أوفانيا وصولاً إلى التل الأحمر في ريف القنيطرة الشمالي.

وقالت وكالة سانا، إن الدورية مكوّنة من 12 عربة من نوع "هايلوكس"، وناقلات جنود وسيارات جيب، مبيّنة أنها انطلقت من منطقة الحميدية.

وكان مسؤول إسرائيلي رفيع، أكد الأربعاء الماضي، أن المفاوضات بين إسرائيل وسوريا ما تزال مستمرة وتشهد تقدماً ملموساً نحو التوصل إلى تفاهم جديد يتضمن تعديلات على اتفاق فصل القوات الموقّع عام 1974.

وكانت أربعة مصادر مطلعة قد ذكرت في أيلول/سبتمبر الماضي أن المفاوضات تعثرت في اللحظات الأخيرة بسبب مطالب إسرائيلية بفتح ممر إنساني نحو السويداء، وفق ما نقلته رويترز.

يُذكر أن الجانبين عقدا خلال الأشهر الماضية عدة جولات تفاوضية في باكو وباريس ولندن، برعاية أميركية، في محاولة للتوصل إلى تفاهم أمني شامل يخفف من التوترات على الحدود السورية–الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع استمرار المحادثات مع إسرائيل، معرباً عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب.

ومنذ سقوط النظام السابق في كانون الأول/ديسمبر الماضي، كثّفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية داخل الأراضي السورية، كما توغلت قواتها في بعض مناطق الجنوب ضمن نطاق المنطقة المنزوعة السلاح المقررة بموجب اتفاق عام 1974.