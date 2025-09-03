توغل إسرائيلي في القنيطرة واختطاف 7 شبان سوريين

شفق نيوز- دمشق

أقدمت قوات إسرائيلية، على التوغل في بلدة "جباتا الخشب" بريف القنيطرة في سوريا، بحسب ما أعلنه الإعلام الرسمي السوري اليوم الأربعاء.

ووفقاً للتلفزيون السوري، فإن قوة إسرائيلية توغلت ليلة أمس واختطفت 7 شبان سوريين ونقلتهم إلى جهة مجهولة.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام سورية، أن القوات الإسرائيلية أنشأت حاجزاً وفتشت عدداً من المنازل وسط تحليق طائرات مسيرات تابعة لها فوق المنطقة.

واستهدفت قوات الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الثلاثاء، محيط سرية الطواحين المهجورة شرقي بلدة بريقة بريف القنيطرة الجنوبي بخمس قذائف.

ويأتي هذا القصف في إطار سلسلة من الاستهدافات التي تنفذها إسرائيل بشكل متكرر على مواقع في الجنوب السوري، ولا سيما في محافظة القنيطرة المحاذية للجولان المحتل.