توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة السوري

شفق نيوز- دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، يوم الثلاثاء، بخرق إسرائيلي جديد داخل الأراضي السورية في ريف القنيطرة الجنوبي الغربي، حيث أقامت حاجز تفتيش مؤقت عند أطراف قرية بريقة قبل أن تنسحب دون اشتباكات.

وذكر المرصد في بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "قوة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، مؤلفة من سيارتين عسكريتين مصفحتين، توغلت داخل الأراضي السورية لمسافة قصيرة في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي الغربي، ضمن منطقة فصل القوات مع الجولان السوري المحتل".

وبحسب المعلومات، فإن "القوة الإسرائيلية قامت بإقامة حاجز تفتيش مؤقت عند أطراف القرية، دون تسجيل عمليات اعتقال أو إطلاق نار".

وبحسب المرصد، فإن "هذا التوغل يعد خرقا جديدا لاتفاقية فصل القوات في ظل صمت تام من القوات الحكومية"، مجددا التأكيد على "ضرورة وقف أي خروقات تنفذها القوات الإسرائيلية في مناطق التماس".

ودعا المرصد، الأمم المتحدة والقوات الدولية العاملة في الجولان إلى "تحمّل مسؤولياتها في مراقبة هذه الانتهاكات ومنع تكرارها".

وخلال الساعات الماضية، أفرجت القوات الإسرائيلية عن شاب كانت قد اعتقلته مؤقتًا بعد توقيف حافلة مدنية على الطريق الواصل إلى بلدة جباثا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، ضمن منطقة فصل القوات مع الجولان السوري المحتل.

ووفقًا للمعلومات التي حصل عليها المرصد السوري، فإن "الاعتقال جرى بشكل مفاجئ أثناء عبور الحافلة التي تقل مدنيين من أبناء المنطقة، حيث قامت دورية تابعة للقوات الإسرائيلية بإيقاف الحافلة والتدقيق في هويات الركاب، قبل أن تقتاد الشاب إلى جهة مجهولة لفترة قصيرة، ليُفرج عنه لاحقًا دون توجيه تهم رسمية".