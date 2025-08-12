توغل إسرائيلي جديد في جنوب وشمال القنيطرة السورية

شفق نيوز- دمشق

أفادت مصادر محلية في سوريا، يوم الثلاثاء، بتحرك للجيش الإسرائيلي داخل محافظة القنيطرة، عبر توغل جديد في أغلب مناطقها.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، نقلا عن مصادر محلية، إن، دورية تابعة للقوات الإسرائيلية، توغلت داخل بلدة طرنجة شمال محافظة القنيطرة، حيث توقفت في ساحة البلدة قبل أن تتابع تحركها باتجاه بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي.

وأضاف، أن، المنطقة شهدت تحركاً عسكرياً آخر، حيث انطلق رتل عسكري للقوات الإسرائيلية من تل الأحمر الغربي باتجاه أطراف قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي.

وخلال الأيام الماضية، شهدت محافظة القنيطرة عدة تحركات إسرائيلية مشابهة، شملت عمليات استطلاع على طول خط وقف إطلاق النار، وإرسال دوريات مدرعة إلى محيط بلدات مثل حضر وطرنجة، إضافةً إلى تحريك أرتال عسكرية قرب تل الأحمر وتل الفرس وإقامة حواجز مؤقتة للتفتيش.