توغل إسرائيلي جديد داخل الأراضي السورية

شفق نيوز- دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، بأن دورية إسرائيلية مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية توغلت بعد منتصف الليل داخل الأراضي السورية، باتجاه قرية معربة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، دون تسجيل أي اشتباكات أو خسائر بشرية.

وذكر المرصد في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "دورية إسرائيلية مؤلّفة من ثلاث آليات عسكرية بعد منتصف ليل اليوم الإثنين إلى داخل الأراضي السورية، حيث دخلت إلى قرية معربة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي".

وأضاف أن "الآليات توغّلت لمسافة محدودة داخل القرية قبل أن تعود أدراجها إلى داخل الجولان المحتل، دون تسجيل أي اشتباكات أو خسائر بشرية.

وأشار المرصد، إلى أن "هذه الحادثة تأتي ضمن سلسلة تحركات إسرائيلية متكررة داخل الأراضي السورية، لاسيما في محافظتي القنيطرة ودرعا، حيث شهدت المنطقة منذ أواخر عام 2024 تصاعدًا في وتيرة التوغلات والاستهدافات الإسرائيلية وسط صمت تام ودون أي رادع من قبل الحكومة السورية".

وفي مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أطلقت القوات الإسرائيلية النار في الهواء لتفريق الأهالي الذين خرجوا لطرد دورية إسرائيلية توغلت إلى أطراف قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي.