توغل إسرائيلي جديد جنوبي سوريا

شفق نيوز- دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية، مساء السبت، بتوغل قوات تابعة للجيش الإسرائيلي في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وبحسب "تلفزيون سوريا"، فإن القوة المتوغلة أطلقت النار بشكل عشوائي على الأطراف الغربية للقرية.

والأسبوع الماضي، توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من خمس آليات عسكرية باتجاه قرية عين فريخة بريف القنيطرة الغربي وأقامت حاجزاً على مفرق يعرف بـ "الجاموس" غربي القرية.

كما توغلت القوات الإسرائيلية أيضا في وقت سابق بقرى أوفانيا والسعايدة والعجرف بريف القنيطرة.

وقالت وسائل إعلام سورية إنه منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، يواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية في خرق لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وللقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، في حين تدين سوريا هذه الاعتداءات، وتطالب المجتمع الدولي بإجراءات عاجلة لوقفها.