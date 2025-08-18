توغل دورية إسرائيلية في ريف القنيطرة السورية

شفق نيوز- دمشق

أفادت مراسلة وكالة شفق نيوز في سوريا، مساء اليوم الاثنين، بأن دورية إسرائيلية توغلت من قاعدة تل أحمر باتجاه بلدتي كودنة وعين زيوان في ريف القنيطرة.

وتشهد المنطقة بين الحين والآخر توغلات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية أو نقاط مراقبة في المنطقة.

وتأتي هذه التحركات في إطار ما تصفه تل أبيب بـ"العمليات الاستباقية" ضد ما تعتبره تهديدات أمنية، بينما تؤكد دمشق على سيادتها الكاملة على هذه الأراضي وتعتبر أي دخول عسكري انتهاكاً للقانون الدولي.