توغلات وتصعيد في الجنوب اللبناني.. جرافات إسرائيلية تحفر الخنادق

شفق نيوز/ شهد الجنوب اللبناني، فجر اليوم الأربعاء، تصعيداً ميدانياً تمثل بتوغلات إسرائيلية جديدة خلف الخط الأزرق الحدودي، ترافق مع أعمال تجريف واسعة وحفر خنادق داخل الأراضي اللبنانية.

وأفادت تقارير لبنانية بأن جرافات تابعة للجيش الإسرائيلي تجاوزت الخط الحدودي الفاصل في بلدة بليدا، وبدأت بأعمال تجريف مكثفة داخل الأراضي اللبنانية، وسط استنفار في المنطقة.

وفي حادث منفصل وقع ليل "الثلاثاء - الأربعاء"، خرقت قوة إسرائيلية معززة بآليتين عسكريتين وجرافة مجنزرة السياج التقني في منطقة كروم المراح شرق ميس الجبل، وتوغلت داخله، وفق ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

ويأتي هذا التصعيد الميداني بالتوازي مع استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية، حيث شنت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي غارة على بلدة شبعا الجنوبية، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح، بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة اللبنانية.

وكانت إسرائيل قد نفذت في الأيام الماضية سلسلة غارات جوية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وهو ما اعتبرته السلطات اللبنانية انتهاكًا خطيرًا لوقف إطلاق النار المعلن بين الجانبين، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة.