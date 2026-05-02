توضيح سوري بشأن دخول 70 صهريجاً محملاً بالنفط العراقي

نفت الشركة السورية للبترول، يوم السبت، ما تم تداوله بشأن دخول 70 صهريجاً من العراق محمّلة بنفط خام معدّ للتصدير إلى سوريا.

وقال مدير الاتصال الحكومي في الشركة، صفوان شيخ أحمد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الصهاريج التي تنتظر في الجانب العراقي والراغبة بالعبور عبر معبر اليعربية محمّلة بمادة "الفيول"، والقادمة من المصافي العراقية القريبة من المعبر، نافياً أن تكون محملة بشحنات نفط خام مخصصة للتصدير.

وأضاف أن تحويل مسار هذه الشحنات عبر معبر اليعربية مروراً بطريق M4 باتجاه بانياس، بدلاً من معبر التنف، يأتي لأسباب لوجستية بحتة تتعلق باختصار المسافة والزمن وضمان سرعة وصول التوريدات.

وأشار أحمد، إلى "عدم حدوث أي تغيير في طبيعة العقود أو المواد المتفق عليها مسبقاً".

وشهد المعبر، قبل افتتاحه رسمياً في 20 نيسان/ أبريل الماضي، أعمال تأهيل وصيانة نفذها الجانبان السوري والعراقي، كما دخلت أولى قوافل النفط العراقي عبر معبر التنف – الوليد في الأول من نيسان/ أبريل الماضي، متجهة إلى مصفاة بانياس.