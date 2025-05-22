توجيه إسرائيلي عاجل بالإخلاء الفوري في جنوب لبنان

شفق نيوز/ أصدر الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، إنذاراً بالإخلاء الفوري لسكان قرية تول في جنوب لبنان، داعياً إلى الابتعاد عن المناطق المهددة بالقصف لمسافة لا تقل عن 500 متر.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي خريطة محددا فيها منطقة باللون الأحمر، وجاء في تحذيره: "تحذير عاجل للمتواجدين في قرية تول في جنوب لبنان وتحديدا لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني القريبة منه".

وأوضح، "‏تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله الإرهابي. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم، أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر وفق ما يُعرض في الخارطة".

وتستمر إسرائيل بخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، حيث تستهدف بشكل شبه يومي مناطق في جنوب لبنان، وسط إدانات عربية ودولية، كما يستهدف الجيش الإسرائيلي مواطنين لبنانيين، قائلا إنهم ينتمون لـ"حزب الله".