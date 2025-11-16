توثيق 32 حالة اغتصاب لفتيات من الفاشر في السودان خلال أسبوع

شفق نيوز- الخرطوم

أعلنت شبكة أطباء السودان، يوم الأحد، تسجيل 32 حالة اغتصاب مؤكدة خلال أسبوع لفتيات من مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور غربي البلاد، وصلن إلى طويلة.

وذكرت الشبكة، في بيان على حسابها في فيسبوك، أن "فريقها وثق استناداً إلى معلومات طبية وميدانية موثوقة، وقوع 32 حالة اغتصاب مؤكدة خلال أسبوع لفتيات من مدينة الفاشر وصلن إلى منطقة طويلة، جرى بعضها داخل الفاشر عقب اجتياح قوات الدعم السريع للمدينة، فيما تعرّضت أخريات للاعتداء أثناء محاولتهن الفرار إلى طويلة".

كما أدانت "عمليات الاغتصاب التي ظل يمارسها أفراد من الدعم السريع ضد النساء بمدينة الفاشر والفارات من الحرب"، مؤكدة أن "هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

كذلك حمّلت "الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم"، مطالبة بـ"فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل، وتأمين حماية فورية للناجيات والشهود، والسماح للمنظمات الطبية والإنسانية بالوصول الكامل لتقديم الرعاية والعلاج والدعم النفسي والقانوني لهن دون قيود أو تهديد".

يذكر أنه بعد 18 شهراً من الحصار، سيطرت قوات الدعم السريع على الفاشر، آخر المعاقل الرئيسية للجيش السوداني في دارفور، يوم 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وعقب ذلك، أفادت الأمم المتحدة بوقوع مجازر وعمليات اغتصاب ونهب ونزوح جماعي للسكان.

كما وصفت شهادات عديدة، مدعومة بمقاطع مصورة نشرتها قوات الدعم على مواقع التواصل الاجتماعي، "فظائع في المدينة التي انقطعت عنها الاتصالات بالكامل"، وفق فرانس برس.

من جهتها، اتهمت الحكومة السودانية قوات الدعم السريع بقتل ألفي مدني.

في حين نفت الدعم السريع حصول جرائم حرب، إلا أنها أقرت بوقوع بعض التجاوزات، مؤكدة فتح تحقيق لمحاسبة المتورطين.

وأسفر النزاع الذي اندلع في السودان منتصف نيسان/ أبريل 2023، عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وأدى إلى نزوح نحو 12 مليون شخص متسبباً بأكبر أزمتي نزوح وجوع في العالم، حسب الأمم المتحدة.