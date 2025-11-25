توتر في معقل العلويين في سوريا بعد اعتداءات واحتجاجات واسعة

شفق نيوز- دمشق

شهدت مناطق الساحل السوري مظاهرات مؤيدة للسلطة السورية في دوار الزراعة وحي الصليبة تحولت إلى أعمال شغب واعتداءات استهدفت منازل وممتلكات خاصة، وهي مناطق أغلب سكانها من الطائفة العلوية.

وحسب مصادر ميدانية قالت لوكالة شفق نيوز، فإن القوات الأمنية باشرت عمليات ملاحقة وتعقّب للمتورطين في هذه الاعتداءات، في محاولة لاحتواء التوتر ومنع توسّع دائرة الأحداث

ويأتي الاعتداء عقب خروج مظاهرات حاشدة لأبناء الطائفة العلوية في عشرات المناطق، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والانتهاكات التي يتعرّض لها أبناء الطائفة.

وشهدت أرياف حماة استنفاراً واسعاً في صفوف قوات وزارة الدفاع السورية، مع بدء تحرّك تعزيزات عسكرية باتجاه الساحل، عقب خروج احتجاجات شعبية في عدة مناطق من أبناء الطائفة العلوية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، في وقت سابق من الثلاثاء، إن قوى الأمن أمّنت التظاهرات التي خرجت في مناطق الساحل للحفاظ على السلم الأهلي، مؤكداً عدم التساهل مع أي محاولات للتجييش الطائفي.

وأوضح أن الوزارة تحترم حق التعبير ضمن القانون، مشيراً إلى أن العبارات الطائفية التي سُجّلت لا تمثل مطالب السكان، وأن بعض الدعوات للتصعيد مصدرها جهات خارجية.

وجاءت هذه التصريحات بعد خروج تظاهرات شارك فيها مئات الشبان من أبناء الطائفة العلوية في اللاذقية وطرطوس وريف حماة، مطالِبين بوقف "القتل" وبتطبيق "اللامركزية"، وسط انقسام داخلي حول تلك الدعوات.

بدوره أصدر المجلس العلوي الأعلى في سوريا والمهجر بياناً عقب الاحتجاجات، أكد فيه أن المتظاهرين أوصلوا "رسالة سلمية وحضارية" رغم محاولات الاعتداء والانتهاكات التي طالتهم.

وشدد المجلس على التمسّك بالسلمية ورفض التهميش، معتبراً ما جرى "خطوة ثابتة" وبداية مرحلة جديدة في التعبير عن المطالب.

ودعا البيان المشاركين إلى العودة المنظمة لمنازلهم للحفاظ على الصورة السلمية للاحتجاجات.