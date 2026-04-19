توتر في شمال شرق سوريا إثر إطلاق النار على راية كوردية

شفق نيوز- الحسكة

شهدت محافظة الحسكة، يوم الأحد، توتراً امنياً على خلفية تداول مقطع فيديو لوجيه من عشيرة الراشد العربية وهو يطلق الرصاص على راية كوردية معلقة في مدخل مدينة القامشلي شمال شرق سوريا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الفيديو انتشر بشكل واسع بعد تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيها "حسين الحسو" أحد وجهاء قبيلة الراشد العربية بجنوب القامشلي وهو يطلق الرصاص من سلاح رشاش على راية كوردية معلقة وسط دوار بمدخل المدينة أثناء استقبال شيخ العشيرة.

وتسبب الفيديو بموجة غضب واسعة بين الكورد الذين اعتبروا سلوك الحسو استهداف للرموز الكوردية واستفزاز يهدف إلى خلف الفتنة والتوتر بين العرب والكورد في محافظة الحسكة.

وتظاهر ليلة امس المئات من الكورد في مدن الحسكة وكوباني والقامشلي وعامودا وديرك منددين بحادثة الاعتداء على الراية ومطالبين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية باعتقال ومحاسبة المسؤول عنها.

وظهر محمد سعيد الحسو شيخ عشيرة “الراشد” عقب الحادثة في مقطع مصور يعلن فيه، رفضه لكافة مظاهر الاستفزاز، وذلك بعد تداول مقاطع مصوّرة تُظهر إطلاق نار احتفالاً بعودته إلى منزله في ريف القامشلي، معربا عن دعمه لجهود الحكومة في مسار دمج “قسد" بما يسهم في تعزيز الاستقرار.

ودعا المتحدث باسم المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فرهاد شامي على صفحته بموقع الفيسبوك إن "قيادة المنطقة الشرقية وقوى الأمن الداخلي إلى التحرك فوراً ضد المرتزق الشبيح حسين الحسو من قرية العامرية، والذي كان ولا يزال من مؤيدي نظام بشار الأسد، وارتبط بالبعث حتى آخر لحظة".

وأضاف "هذا الشخص المعروف بسجل قريته في السلب والجرائم وتجارة المخدرات تحت غطاء البعث، هاجم اليوم رموزنا الكوردية في دوار الزوري بقامشلو."

في السياق، قالت مصادر عشائرية لوكالة شفق نيوز، إن "حسين الحسو كان يعد من أبرز الوجهاء الموالين لنظام الأسد ويتهم بتجنيد أبناء قبيلته ضمن مليشيات الأسد وإيران في سوريا إلى جانب مسؤوليته عن اعتقال الشبان المعارضين للأسد والتوسط لاطلاق سراحهم مقابل مبالغ مالية كبيرة يتقاسمها مع الأجهزة الأمنية".

وتداول نشطاء عشرات الصور ومقاطع فيديو وتصاريح لمواقف الحسو الداعمة لنظام الأسد وإيران ومعارضة للتواجد الأميركي والتركي في سوريا وللفصائل السورية المعارضة للأسد.

وأعلنت صباح الأحد قوى الأمن الداخلي (الاسايش) إلقاء القبض على المدعو "حسين الحسو"، وذلك عقب تورطه في أعمال اعتداء طالت الرموز الكوردية في مدينة قامشلو وفق بيان رسمي حصل مراسل شفق نيوز على نسخة منه.

وأضاف البيان إن "فور تحديد موقع المطلوب ورصد تحركاته، تم التنسيق وبشكل وثيق مع الأجهزة المعنية في الأمن العام التابع للحكومة السورية المؤقتة. وبناءً على عملية أمنية دقيقة ومستندة إلى معلومات استخباراتية، تمت مداهمة مكان تواجده وإلقاء القبض عليه في تمام الساعة الثالثة من صباح اليوم."