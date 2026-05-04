توتر جديد في هرمز.. طهران تحذر واشنطن من "الأخطاء"

شفق نيوز- طهران

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الاثنين، استعداد بلاده للدفاع عن مصالحها، فيما حمّل الولايات المتحدة مسؤولية تدهور الوضع الأمني في مضيق هرمز.

وقال بقائي، في بيان إن "المعنيين في البلاد مستعدون ويعلمون كيف يدافعون عن المصالح الإيرانية، وبيان مقر خاتم الأنبياء واضح حيال هذا الأمر".

وأضاف أن "الولايات المتحدة لا يمكنها عبر ارتكاب مزيد من الأخطاء إصلاح المشكلات التي تسببت بها في المنطقة عبر هذا العدوان"، مشيراً إلى أن "مضيق هرمز كان مفتوحاً أمام الجميع قبل الحرب على إيران".

وتابع أن "العالم لا يقبل الادعاءات الإنسانية الأميركية ولا يصدق قدرتها على الخروج من هذا المستنقع الذي صنعته بنفسها"، مؤكداً أن "واشنطن تسببت بالمشكلات للمسار الدبلوماسي وارتكبت الجرائم خلال المفاوضات".

وشدد على أن "إيران أثبتت أنها الحارس والمدافع عن مضيق هرمز، هذا الممر المائي المهم"، لافتاً إلى أن "الولايات المتحدة تجد صعوبة في التخلي عن مطالبها المتشددة".

ووفقاً لبقائي، فإن الوضع الراهن في مضيق هرمز هو نتيجة الاعتداء الأميركي على إيران، مؤكداً أن الدول وأصحاب السفن يدركون ضرورة التنسيق مع إيران للحفاظ على أمن المرور.

وختم بالقول إن "الإجراءات التي اتخذتها طهران في مضيق هرمز تتماشى مع القوانين الدولية".

وفي صباح اليوم الاثنين، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، انطلاق عملية "مشروع الحرية" في مضيق هرمز، حيث قالت القيادة إن "العملية تدعمها أكثر من 100 طائرة و15 ألف عسكري".

في المقابل، حذّر قائد مقر "خاتم الأنبياء" في إيران، اللواء علي عبد اللهي، من عبور السفن دون تنسيق، قائلاً إن "أي مرور آمن في مضيق هرمز يتم بالتنسيق مع القوات المسلحة".