توترات المنطقة تدفع موظفي السفارة الأمريكية في بالبحرين للعمل عن بعد

شفق نيوز/ كشفت السفارة الأمريكية لدى البحرين، يوم الاثنين، عن تحويل عمل عدد من الموظفين إلى نظام العمل عن بعد على خلفية التوترات الأمنية في المنطقة.

وذكرت السفارة، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها قامت بنقل جزء من موظفيها مؤقتا إلى نظام العمل عن بُعد.

وأضافت أن "أبواب السفارة ستظل مفتوحة في هذا الوقت وتواصل تقديم الخدمات الروتينية والطارئة، ولكن قد يواجه الجمهور فترات انتظار أطول لبعض الخدمات"، محذرة المواطنين الأمريكيين في البحرين باتباع إجراءات الحيطة، وتقييد السفر غير الضروري داخل البلاد، ومراجعة أحدث الإعلانات".

كما عممت السفارة عنوان بريد إلكتروني مخصص للطلبات الطارئة بخصوص جواز السفر الأمريكي أو تسجيل مولود في الخارج.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث تتبادل إيران وإسرائيل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ فجر يوم الجمعة 13 حزيران 2025، وصولاً إلى اليوم.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي إلى وقف الحرب بين الطرفين، إلا أن الضربات الصاروخية متواصلة، خصوصاً بعد أن اقدمت الولايات المتحدة على تدمير المنشآت النووية الإيرانية، حسب قولها.