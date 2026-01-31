تواصل غير مباشر بين طهران وواشنطن عبر أطراف ثالثة

شفق نيوز- طهران

كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم السبت، عن وجود قنوات تواصل غير مباشرة مع الولايات المتحدة عبر أطراف ثالثة، مؤكدا في الوقت نفسه انفتاح بلاده على أي مسار تفاوضي يقوم على الندية والاحترام المتبادل.

وأوضح عراقجي، في لقاء مع وسائل إعلام تركية، أن "الولايات المتحدة تسعى إلى التواصل مع إيران عبر أطراف ثالثة"، مشيرًا إلى أن "بلاده منفتحة على أي مسار دبلوماسي يقوم على الندية والاحترام المتبادل".

وأضاف أن "إيران على استعداد للتواصل مع دول المنطقة من أجل ضمان الأمن والاستقرار"، مُرحّبًا بـ"الجهود التي تبذلها تركيا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وأكد وزير الخارجية الإيراني،،استعداد طهران لـ"تبنّي أي اتفاق يضمن عدم امتلاك الأسلحة النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها"، مشددًا في الوقت ذاته على أن "أي هجوم قد يستهدف إيران، سيُقابل برد قاسٍ وقوي جدًا".

وفي 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لفت عراقجي إلى أنه مع انتهاء قرار مجلس الأمن رقم 2231، في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، ستلتزم إيران فقط بتعهداتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي لا تحد من نطاق تطوير برنامجها النووي.